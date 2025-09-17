La Federal reserve taglia i tassi di un quarto di punto Powell | Fermamente impegnati a mantenere la nostra indipendenza
La Federal reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4% e il 4,25%. Meno di quanto auspicato da Donald Trump, ma è pur sempre l’agognato primo taglio dei tassi d’interesse nell’era del suo secondo mandato. La banca centrale ha subito pesanti pressioni da parte della Casa Bianca e vede la sua indipendenza apertamente minacciata: Stephen Miran, fedelissimo di Trump che ha scritto il copione dei dazi per ‘ristrutturare il sistema commerciale globale’, ha giurato solo ieri da governatore in tempo per il taglio. Il presidente, che si è visto bocciare dalla corte d’appello il licenziamento della governatrice sgradita Lisa Cook, sarebbe pronto a portare il caso alla Corte suprema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: federal - reserve
Trump chiede le dimissioni di Powell (Federal Reserve) per "aver mentito al Congresso"
Trump attacca ancora Powell (Federal Reserve): si deve dimettere per "aver mentito al Congresso"
Usa, la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse
Cosa succede alla Federal Reserve americana tra la nomina di Stephen Miran e la permanenza di Lisa Cook. L'analisi di Giraldo. Su http://Startmag.it - X Vai su X
Il rallentamento del mercato del lavoro spinge la Federal Reserve verso il primo taglio dei tassi dal 2024: atteso un intervento da 25 punti base nella riunione di settembre, con gli analisti divisi sul ritmo dei successivi allentamenti. - facebook.com Vai su Facebook
La Federal Reserve va verso il taglio dei tassi. Europa alla finestra per il cambio sul dollaro.
La Federal Reserve taglia i tassi di 25 punti base, altri due tagli previsti nel 2025 - Votazione quasi unanime: l'unico voto contrario è arrivato da Stephen Miran, neo membro del FOMC nominato dalla Casa Bianca e considerato un alleato stretto del presidente Donald Trump ... Come scrive rainews.it
La Fed taglia i tassi di 25 punti. Passa ancora la linea Powell - La Federal Reserve ha deciso di tagliare il tasso d’interesse di 25 punti base al 4- Riporta ilfoglio.it