la federal reserve taglia i tassi di un quarto di punto miran fedelissimo di trump voleva il doppio

La Federal reserve taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4% e il 4,25%. Meno di quanto auspicato da Donald Trump, ma è pur sempre l’agognato primo taglio dei tassi d’interesse nell’era del suo secondo mandato. La banca centrale ha subito pesanti pressioni da parte della Casa Bianca e vede la sua indipendenza già ora apertamente minacciata: Stephen Miran, fedelissimo di Trump che ha scritto il copione dei dazi per ‘ristrutturare il sistema commerciale globale’, ha giurato solo ieri da governatore in tempo per il taglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

