La Federal reserve taglia i tassi di interesse di 25 punti e ne prevede altri entro fine anno
La Federal reserve ha tagliato i tassi di interesse Usa di 25 punti base. Il costo del denaro cala così di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0 per cento e il 4,25 per cento. È la prima volta nel 2025 che la Fed prende una decisione del genere nonostante tutte le pressioni e le. 🔗 Leggi su Today.it
La Federal Reserve taglia i tassi di 25 punti base, altri due tagli previsti nel 2025 - Votazione quasi unanime: l'unico voto contrario è arrivato da Stephen Miran, neo membro del FOMC nominato dalla Casa Bianca e considerato un alleato stretto del presidente Donald Trump ... Riporta msn.com
La Fed taglia i tassi di 25 punti. Passa ancora la linea Powell - La Federal Reserve ha deciso di tagliare il tasso d’interesse di 25 punti base al 4- Secondo ilfoglio.it