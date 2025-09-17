La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025 | crescita rivista al rialzo

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta nel 2025, riducendo il costo del denaro di un quarto di punto, portandolo in una forchetta compresa tra il 4,0% e il 4,25%. La decisione segna una svolta nella politica monetaria americana, dopo mesi di attesa e di pressioni legate al rallentamento dell’economia e ai segnali contrastanti provenienti dal mercato del lavoro. Dalle dot-plot, le tabelle con le intenzioni di voto dei membri del Fomc, emerge che la Fed potrebbe intervenire con altri due tagli entro la fine del 2025, per un totale complessivo di mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

