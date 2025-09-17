La Fed taglia i tassi di un quarto di punto è la prima volta nel 2025 | Attesi altri due interventi entro fine anno

La Federal Reserve (Fed) taglia i tassi per la prima volta nel 2025. Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Secondo le proiezioni contenute nei dot-plot – le tabelle che riflettono le intenzioni dei membri del FOMC ( Federal Open Market Committee ) – la Fed prevede, inoltre, altri due interventi di riduzione nel corso dell’anno, probabilmente nei prossimi due incontri previsti per ottobre e dicembre, per un totale complessivo di mezzo punto percentuale. «L’inflazione resta elevata». Per la banca centrale degli Stati Uniti d’America «i rischi per l’occupazione sono aumentati e l’inflazione resta elevata», si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine della riunione, citato dal Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Open.online