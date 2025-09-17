La Fed taglia i tassi di interesse dello 0,25 Riviste al rialzo le stime del Pil Usa
Il board della Fed ha votato compatto per allentare la politica monetaria. Contro solo Stephen I. Miran, il banchiere voluto da Trump, che avrebbe preferito abbassare di mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Quando la BCE alza i tassi, i mutui a tasso variabile schizzano in alto all'istante. Quando invece li taglia, per le famiglie italiane non cambia quasi nulla. Gli aumenti arrivano subito, i ribassi invece col contagocce: i nuovi mutui a tasso fisso restano con spread
