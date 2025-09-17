La Fed taglia i tassi di interesse dello 0,25 Riviste al rialzo le stime del Pil Usa

Il board della Fed ha votato compatto per allentare la politica monetaria. Contro solo Stephen I. Miran, il banchiere voluto da Trump, che avrebbe preferito abbassare di mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

