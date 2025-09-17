La Fed taglia i tassi di interesse dello 0,25 Riviste al rialzo le stime del Pil Usa

Il board della Fed ha votato compatto per allentare la politica monetaria. Contro solo Stephen I. Miran, il banchiere voluto da Trump, che avrebbe preferito abbassare di mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%

La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti

La Bce taglia di nuovo i tassi dopo lo stop? Le previsioni

Fed, attesa per la decisione di oggi: probabile il primo taglio dei tassi dell’era Trump II; Perché la Fed può, con cautela, tagliare i tassi; Stati Uniti, la Fed taglia i tassi di 25 punti al 4-4,25%. Attesi altri due ribassi nel 2025.

La Fed taglia i tassi di 25 punti base: è la prima vola nel 2025 - Come atteso e previsto, il comitato monetario della Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse statunitense di 25 punti base portandoli a un intervallo di 4%/4,25%. Da msn.com

La Fed taglia i tassi, attese altre due riduzioni nel 2025 - Il costo del denaro cala di un quarto di punto in una forchetta fra il 4,0% e il 4,25%. Scrive ansa.it