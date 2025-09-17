La Fed taglia di 25 punti base i tassi di interesse negli Usa

Lapresse.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo averli tenuti invariati per nove mesi nonostante le pressioni del presidente americano Donald Trump, la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha tagliato i tassi di interesse negli Stati Uniti di 25 punti base. La decisione è stata presa dal Federal Open Market Committee della Fed con 11 voti a favore e uno solo contrario, del consigliere Stephen Miran: l’intervallo obiettivo per il tasso sui Fed Funds è ora al 4%-4,25%. Miran, nominato componente del board proprio questo mese da Trump, voleva un taglio da 50 punti base. “ Nel valutare ulteriori adeguamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

la fed taglia di 25 punti base i tassi di interesse negli usa

© Lapresse.it - La Fed taglia di 25 punti base i tassi di interesse negli Usa

In questa notizia si parla di: taglia - punti

La Fed taglia i tassi di 25 punti base: è la prima vola nel 2025. Alzate le stime del Pil Usa: + 1,6%

La Fed taglia i tassi di 25 punti. Passa ancora la linea Powell

La Fed taglia i tassi di 25 punti; Usa, la Fed taglia i tassi di 0,25 punti portandoli al 4-4,25%; Stati Uniti, la Fed taglia i tassi di 25 punti al 4-4,25%. Attesi altri due ribassi nel 2025.

fed taglia 25 puntiLa Fed taglia di 25 punti base i tassi di interesse negli Usa - Dopo averli tenuti invariati per nove mesi nonostante le pressioni del presidente americano Donald Trump, la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ... Scrive lapresse.it

fed taglia 25 puntiLa Fed taglia i tassi di 25 punti. Passa ancora la linea Powell - La Federal Reserve ha deciso di tagliare il tasso d’interesse di 25 punti base al 4- Riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Fed Taglia 25 Punti