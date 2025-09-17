La Fed taglia di 25 punti base i tassi di interesse negli Usa
Dopo averli tenuti invariati per nove mesi nonostante le pressioni del presidente americano Donald Trump, la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha tagliato i tassi di interesse negli Stati Uniti di 25 punti base. La decisione è stata presa dal Federal Open Market Committee della Fed con 11 voti a favore e uno solo contrario, del consigliere Stephen Miran: l’intervallo obiettivo per il tasso sui Fed Funds è ora al 4%-4,25%. Miran, nominato componente del board proprio questo mese da Trump, voleva un taglio da 50 punti base. “ Nel valutare ulteriori adeguamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
