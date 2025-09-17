La Fed riduce i tassi di 0,25 punti | primo intervento del 2025

La Federal Reserve ha deciso di muovere la leva della politica monetaria, tagliando i tassi di un quarto di punto percentuale. Dopo mesi di attesa e di tensioni sui mercati, il costo del denaro scende così in una forchetta compresa tra il 4,0% e il 4,25%. È il primo taglio del 2025 e segna una svolta rispetto alla prudenza che finora aveva caratterizzato l’azione della banca centrale americana. Un'economia a due velocità. Il comunicato del Federal Open Market Committee (FOMC) fotografa un’economia a due velocità: da un lato un’occupazione che, pur restando solida, mostra segnali di raffreddamento con un lieve aumento della disoccupazione; dall’altro un’inflazione che, dopo i progressi del 2024, è tornata a salire e si mantiene “piuttosto elevata”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

