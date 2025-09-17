La Fed ascolta Trump e taglia i tassi dello 0,25%

New York, 17 settembre 2025 – Come previsto, e come chiesto più volte negli ultimi mesi dal presidente Donald Trump, la Federal Reserve americana ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 4-4,25%. Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che nel prossimo futuro "valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi". Inoltre, il Comitato direttivo si dichiara "fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione e a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2% " e per questo "sarebbe pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

