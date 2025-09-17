La Fed ascolta Trump e taglia i tassi dello 0,25%
New York, 17 settembre 2025 – Come previsto, e come chiesto più volte negli ultimi mesi dal presidente Donald Trump, la Federal Reserve americana ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 4-4,25%. Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che nel prossimo futuro "valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi". Inoltre, il Comitato direttivo si dichiara "fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione e a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2% " e per questo "sarebbe pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ascolta - trump
Ascolta il podcast di lunedì 8 settembre: https://tinyurl.com/mumbhj4p ? La Global Sumud Flotilla pronta a salpare dall'Italia ? La Russia colpisce il palazzo del governo a Kiev ? Trump vuole il dipartimento della Guerra - facebook.com Vai su Facebook
La Fed “ascolta Trump” e taglia i tassi dello 0,25%; Fed, attesa per la decisione di oggi: probabile il primo taglio dei tassi dell’era Trump II; La FED non ascolta Trump, nessun taglio dei tassi.
La Fed ascolta Trump e taglia i tassi dello 0,25% - Un intervento più vokte richiesto negli ultimi mesi dal presidente Usa ... Lo riporta quotidiano.net
La Fed taglia i tassi di 25 punti base: è la prima vola nel 2025 - Come atteso e previsto, il comitato monetario della Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse statunitense di 25 punti base portandoli a un intervallo di 4%/4,25%. Riporta ilmessaggero.it