Prato, 17 settembre 2025 – Sono passati ormai sei mesi dal crollo di una porzione della Fattoria Medicea alle Cascine di Tavola, ma da allora nulla è cambiato. Anzi, la situazione è peggiorata. Dal maggio scorso, dopo il puntellamento delle parti pericolanti, non c’è stato alcun intervento di manutenzione con la vegetazione infestante - complice anche la bella stagione - che ha preso il sopravvento, coprendo gran parte della struttura, patrimonio e simbolo del Rinascimento toscano. «Prima, almeno, la proprietà puliva una volta all’anno, adesso invece non è stato fatto più niente », racconta una residente che vive a pochi passi dal complesso e che, come tanti abitanti della zona, si dice amareggiata per lo stato di abbandono in cui versa un edificio che dovrebbe rappresentare motivo di orgoglio per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fattoria Medicea cade a pezzi, allarmi inascoltati nel silenzio più totale