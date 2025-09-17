La divisa scolastica di Luna Marì | gonna a pieghe e camicia per il primo giorno all'asilo

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luna Marì ha cominciato la scuola ed è stata immortalata da mamma Belén e papà Antonino nel suo primo giorno: com'è fatta la divisa che deve indossare all'asilo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: divisa - scolastica

La Divisa Scolastica di Akebi – la nuova key visual dell’anime - chan no Sailor Fuku), serie anime che adatta il manga di Hiro, debutterà l’8 Gennaio 2022 sulle reti tv giapponesi. Si legge su mangaforever.net

La divisa scolastica di Akebi: svelati alcuni doppiatori dell’anime - Il sito ufficiale della trasposizione animata del manga La divisa scolastica di Akebi ha annunciato i nomi di alcuni doppiatori che prenderanno parte al progetto. mangaforever.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Divisa Scolastica Luna Mar236