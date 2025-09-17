La discesa libera ormai è uno sport estremo Vale la pena morire per centesimi di secondo? Süddeutsche

Vale la pena correre il rischio di morire per centesimi di secondo e per la gloria sportiva?”. Se lo chiede la Süddeutsche Zeitung commentando l’ultima tragedia dello sci: la morte in Cile dell’italiano Franzoso. E’ discorso generale, sulla natura stessa della discesa libera. “Quasi nessun altro sport oggi è così irto di infortuni gravi e persino di morti come lo sci alpino – premette la SZ – Il diciassettenne Max Burkhart otto anni fa, il francese David Poisson, la diciannovenne Matilde Lorenzi l’anno scorso, e ora Franzoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

