La diplomatica Kate Middleton non ce l' ha fatta a mediare tra William e Andrea al primo funerale cattolico Royal celebrato ieri per la duchessa di Kent
Così tanti reali d'Inghilterra riuniti per un funerale non si vedevano da quelli della regina Elisabetta, nel settembre 2022. Ieri all'ultimo saluto alla duchessa di Kent, Kate Middleton è arrivata accompagnata dal principe William, re Carlo si è presentato da solo (Camilla era a letto con una brutta sinusite) e tutti si sono uniti al duca di Kent, 92, ai figli e ai nipoti. Ma quello che doveva essere un sacro momento storico, il primo rito cattolico Royal da oltre 300 anni, organizzato per celebrare la vita di Katharine, la matriarca della famiglia, è stato rovinato dalle gaffe di Andrea e dell'ex Sarah Ferguson.
