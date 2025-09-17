La diplomatica Kate Middleton non ce l' ha fatta a mediare tra William e Andrea al primo funerale cattolico Royal celebrato ieri per la duchessa di Kent

C osì tanti reali d’Inghilterra riuniti per un funerale non si vedevano da quelli della regina Elisabetta, nel settembre 2022. Ieri all’ultimo saluto alla duchessa di Kent, Kate Middleton è arrivata accompagnata dal principe William, re Carlo si è presentato da solo (Camilla era a letto con una brutta sinusite) e tutti si sono uniti al duca di Kent, 92, ai figli e ai nipoti. Ma quello che doveva essere un sacro momento storico, il primo rito cattolico Royal da oltre 300 anni, organizzato per celebrare la vita di Katharine, la matriarca della famiglia, è stato rovinato dalle gaffe di Andrea e dell’ex Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Iodonna.it

