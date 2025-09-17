La dipendenza dalle slot scatena la violenza | botte alla moglie in sala giochi

Rimprovera il compagno mentre spende soldi alle slot machine e lui la picchia. Un 45enne italiano residente nel Perugino, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

