La dipendenza dalle slot scatena la violenza | botte alla moglie in sala giochi
Rimprovera il compagno mentre spende soldi alle slot machine e lui la picchia. Un 45enne italiano residente nel Perugino, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: dipendenza - slot
