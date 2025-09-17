La Dea vuole farsi bella e mettersi in mostra al cospetto dei Campioni d'Europa. Appuntamento stasera al Parco dei Principi per aprire le danze in questa Champions. L'occasione giusta per la squadra allenata da Ivan Juric per provare a scrivere un'altra pagina di storia dopo aver trionfato negli anni scorsi a Valencia e Liverpool, tanto per citare due delle imprese europee più belle della formazione bergamasca in Champions. Senza ovviamente dimenticare il trionfo in Europa League datato maggio 2024. Quella Coppa alzata nel cielo di Dublino ha cambiato lo status symbol dei nerazzurri. Insomma, l'Atalanta non è più una Cenerentola del calcio europeo ma ormai fa parte della nobiltà del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Dea vuol farsi bella in casa dei campioni d'Europa