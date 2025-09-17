La Dc porta a Ribera la Festa dell’amicizia | dibattiti musica e solidarietà

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ribera torna ad accogliere la Festa dellamicizia, appuntamento promosso dalla Democrazia cristiana che quest’anno si terrà da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Tre giornate di eventi, dibattiti, musica e convivialità animeranno il centro storico tra corso Umberto I, piazza Duomo e piazza Castello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - ribera

La Dc porta a Ribera la Festa dell’amicizia: dibattiti, musica e solidarietà; Festa dell’Amicizia a Ribera, Cangialosi (DC): “Sicilia maglia nera per abbandono scolastico, servono strategie concrete come lo student loan”; A Ribera la “Festa dell’Amicizia” della DC: tre giorni di confronti, dibattiti e spettacoli.

dc porta ribera festaLa Dc porta a Ribera la Festa dell’amicizia: dibattiti, musica e solidarietà - Dal 3 al 5 ottobre il centro storico ospiterà incontri culturali, tavoli tematici e spettacoli. Come scrive agrigentonotizie.it

dc porta ribera festaA Ribera la Festa dell’Amicizia della Dc, tra gli ospiti Schifani e Durigon - RIBERA (AGRIGENTO) – La Democrazia cristiana celebra la Festa dell’Amicizia 2025: tre giorni di eventi con tavoli tematici, cultura, musica, solidarietà e intrattenimento. Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Dc Porta Ribera Festa