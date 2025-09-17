La Dc porta a Ribera la Festa dell’amicizia | dibattiti musica e solidarietà
Ribera torna ad accogliere la Festa dell’amicizia, appuntamento promosso dalla Democrazia cristiana che quest’anno si terrà da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Tre giornate di eventi, dibattiti, musica e convivialità animeranno il centro storico tra corso Umberto I, piazza Duomo e piazza Castello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
