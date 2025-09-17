La Commissione Ue annuncia sanzioni a Israele ma chiarisce | Obiettivo non è punire lo Stato ebraico
Roma, 17 settembre 2025 – La Commissione europea ha annunciato la proposta che prevede la sospensione delle concessioni commerciali con Israele e sanzioni contro i ministri estremisti del governo israeliano e i coloni violenti, nel contesto della guerra in corso nella Striscia di Gaza. "Voglio essere molto chiara. L'obiettivo non è punire Israele. L'obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza", ha affermato l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas durante una conferenza stampa a Bruxelles. Come sottolineato da Kallas, “tutti gli Stati membri concordano sul fatto che la situazione a Gaza sia insostenibile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: commissione - annuncia
La Commissione europea annuncia un pacchetto di misure contro Tel Aviv
Ursula von der Leyen alla grande messa per Draghi annuncia che la Commissione anticiperà la proposta per la revisione delle regole sulle fusioni. Teresa Ribera aveva indicato il 2026 come scadenza. - X Vai su X
La commissaria Ribera annuncia la battaglia, in un contesto in cui Trump difende le Big Tech come strumenti di sovranità nazionale e minaccia ritorsioni all'Europa. Oreste Pollicino (Bocconi): "Va chiarito l’indirizzo politico della Commissione Ue. Non siamo pi - facebook.com Vai su Facebook
La Commissione Ue annuncia sanzioni a Israele, ma chiarisce: “Obiettivo non è punire lo Stato ebraico”; Prosegue l’operazione dell'Idf: “400mila persone hanno lasciato Gaza City. L'Ue sanziona Israele - Ong, due siriani rapiti dai militari israeliani sul Golan; Assalto finale a Gaza City, oltre 100 morti. Esodo dei civili tra le bombe. Strage di civili, 350mila in fuga, ospedali al collasso. Il mondo condanna, l’UE annuncia sanzioni contro Israele. Una commissione Onu: “Genocidio in corso”. –.
Per l’ok alle sanzioni Ue a Israele, Italia e Germania determinanti - Israele (Europa) Nel momento più drammatico dell’assedio di Gaza, la Commissione europea avanzerà oggi le sue proposte per prendere provvedimenti contro il governo di Tel Aviv. Lo riporta ilmanifesto.it
Svolta della Ue, sanzioni a Israele. La commissione Onu: "Genocidio" - Stop all'accordo commerciale Il report: "Volontà di distruggere i palestinesi". Da msn.com