La Commissione Ue annuncia sanzioni a Israele ma chiarisce | Obiettivo non è punire lo Stato ebraico

Roma, 17 settembre 2025 – La Commissione europea ha annunciato la proposta che prevede la sospensione delle concessioni commerciali con Israele e sanzioni contro i ministri estremisti del governo israeliano e i coloni violenti, nel contesto della guerra in corso nella Striscia di Gaza. "Voglio essere molto chiara. L'obiettivo non è punire Israele. L'obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza", ha affermato l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Kaja Kallas durante una conferenza stampa a Bruxelles. Come sottolineato da Kallas, “tutti gli Stati membri concordano sul fatto che la situazione a Gaza sia insostenibile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

