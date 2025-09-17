La Civitanovese a Villa San Filippo I rossoblù mettono i quarti nel mirino

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta in campionato nel derby con la Fermana, la Civitanovese torna in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Appuntamento oggi, fischio d’inizio alle 18.30, al Comunale di Villa San Filippo. La squadra di Andrea Mercanti affronterà la Sangiustese del tecnico Luigi Giandomenico, con cui aveva pareggiato (1-1) nella gara d’andata. Al Polisportivo, lo scorso 31 agosto, terminò 1-1 con reti dell’ex Giandomenico jr e Luciani. La vincente della gara odierna avrà accesso ai quarti di finale, in calendario il primo ottobre (andata) e il 15 dello stesso mese (ritorno). In caso di parità nei novanta minuti, il match odierno sarà deciso ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la civitanovese a villa san filippo i rossobl249 mettono i quarti nel mirino

© Sport.quotidiano.net - La Civitanovese a Villa San Filippo. I rossoblù mettono i quarti nel mirino

In questa notizia si parla di: civitanovese - villa

La Civitanovese riemerge nella ripresa e strappa un pari alla Sangiustese; Sangiustese VP vs Fabriano Cerreto - Eccellenza Marche - Giornata 2 - Risultato in Diretta partita; Messa in sicurezza del ponte, lavori a Villa San Filippo: arriva il semaforo.

Cluentina-Civitanovese a Villa San Filippo - La gara si terrà alle 17 di sabato al comunale di Villa San Filippo, con una variazione d’orario e di luogo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Civitanovese Villa San Filippo