La Civitanovese a Villa San Filippo I rossoblù mettono i quarti nel mirino

Dopo la sconfitta in campionato nel derby con la Fermana, la Civitanovese torna in campo per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Appuntamento oggi, fischio d’inizio alle 18.30, al Comunale di Villa San Filippo. La squadra di Andrea Mercanti affronterà la Sangiustese del tecnico Luigi Giandomenico, con cui aveva pareggiato (1-1) nella gara d’andata. Al Polisportivo, lo scorso 31 agosto, terminò 1-1 con reti dell’ex Giandomenico jr e Luciani. La vincente della gara odierna avrà accesso ai quarti di finale, in calendario il primo ottobre (andata) e il 15 dello stesso mese (ritorno). In caso di parità nei novanta minuti, il match odierno sarà deciso ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

