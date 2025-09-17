La Cina vieta alle sue aziende di acquistare chip Nvidia il Ceo Huang | Deluso E il titolo crolla a Wall Street
La Cina fa la sua mossa e lancia una poderosa stretta sui chip per l'intelligenza artificiale. Pechino ha vietato alle sue aziende tecnologiche di acquistare i prodotti della statunitense Nvidia. La mossa precede l'atteso colloquio fra Donald Trump e Xi Jinping e punta a rendere il mercato cinese. 🔗 Leggi su Today.it
