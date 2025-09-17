La Cina vieta alle aziende tech di acquistare chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia Il ceo Huang | Deluso
La Cina ha vietato alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip necessari all’intelligenza artificiale dal colosso statunitense Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la Cyberspace Administration of China – l’agenzia governativa che regola Internet e la censura – avrebbe imposto alle aziende uno stop dei test e degli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. Tra le aziende raggiunte dal divieto ci sarebbero anche ByteDance e Alibaba. Una strategia di Pechino per l’indipendenza. Dietro allo stop intimato da Pechino si celerebbe un piano strategico preciso. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cina - vieta
Tibetani in esilio, Cina vieta feste per il Dalai Lama in Tibet
La Cina vieta l’importazione di apparecchiature mediche europee
Guerra dei chip, la Cina vieta l'acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale
Financial Times — La Cina vieta alle sue principali aziende tecnologiche, come ByteDance e Alibaba, di acquistare i chip per l'IA prodotti da NVIDIA e di annullare eventuali ordini già in corso, accusando la società americana di aver violato le norme nazionali - X Vai su X
China Xinhua News. . ome può il patrimonio culturale distrutto tornare in vita? Alla China International Fair for Trade in Services di quest'anno, la Cina ha presentato una soluzione: usare la tecnologia VR per far rivivere la gloria dell'antico Palazzo d'Estate, dis - facebook.com Vai su Facebook
La Cina vieta alle aziende tech di acquistare chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia. Il ceo Huang: «Deluso» - La Cina ha vietato alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip necessari all’intelligenza artificiale dal colosso statunitense Nvidia. Lo riporta msn.com
La Cina vieta alle aziende tech l'acquisto di chip per l'IA di Nvidia - La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Scrive ansa.it