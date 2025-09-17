La Cina vieta alle aziende tech di acquistare chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia Il ceo Huang | Deluso

La Cina ha vietato alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip necessari all’intelligenza artificiale dal colosso statunitense Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la Cyberspace Administration of China – l’agenzia governativa che regola Internet e la censura – avrebbe imposto alle aziende uno stop dei test e degli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. Tra le aziende raggiunte dal divieto ci sarebbero anche ByteDance e Alibaba. Una strategia di Pechino per l’indipendenza. Dietro allo stop intimato da Pechino si celerebbe un piano strategico preciso. 🔗 Leggi su Open.online