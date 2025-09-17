Quasi tre ore di colloqui non sono bastate al ministro degli Esteri cinese Wang Yi a smuovere l’omologo polacco (e vice primo ministro) Radoslaw Sikorski. Il viaggio del capo della diplomazia di Pechino a Varsavia – il primo da sei anni a questa parte – si è ufficialmente tenuto il 15 settembre per permettergli di prendere parte alla quarta riunione del Comitato intergovernativo Polonia-Cina. Sul tavolo faceva però bella mostra di sé soprattutto un dossier scottante e molto urgente: la chiusura unilaterale del confine con la Bielorussia decisa da Varsavia dopo il sorvolo del suo territorio da parte dei droni russi e l’avvio delle esercitazioni militari organizzate congiuntamente da Mosca e Minsk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La chiusura polacca del confine con la Bielorussia preoccupa la Cina (che fa pressioni su Mosca)