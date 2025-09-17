La chiusura polacca del confine con la Bielorussia preoccupa la Cina che fa pressioni su Mosca

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi tre ore di colloqui non sono bastate al ministro degli Esteri cinese Wang Yi a smuovere l’omologo polacco (e vice primo ministro) Radoslaw Sikorski. Il viaggio del capo della diplomazia di Pechino a Varsavia – il primo da sei anni a questa parte – si è ufficialmente tenuto il 15 settembre per permettergli di prendere parte alla quarta riunione del Comitato intergovernativo Polonia-Cina. Sul tavolo faceva però bella mostra di sé soprattutto un dossier scottante e molto urgente: la chiusura unilaterale del confine con la Bielorussia decisa da Varsavia dopo il sorvolo del suo territorio da parte dei droni russi e l’avvio delle esercitazioni militari organizzate congiuntamente da Mosca e Minsk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la chiusura polacca del confine con la bielorussia preoccupa la cina che fa pressioni su mosca

© Ilfattoquotidiano.it - La chiusura polacca del confine con la Bielorussia preoccupa la Cina (che fa pressioni su Mosca)

In questa notizia si parla di: chiusura - polacca

Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia; La Polonia ha chiuso la frontiera con la Bielorussia; Trump: 'Con Putin la pazienza si sta esaurendo rapidamente'. La Polonia chiude il confine con la Bielorussia.

Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia - La mossa è legata anche all’avvio delle esercitazioni militari congiunte russo- Si legge su tg24.sky.it

chiusura polacca confine bielorussiaPolonia, schierati 40mila soldati al confine. Sale la tensione con Russia e Bielorussia - Sale alle stelle la tensione in Europa orientale all’indomani dell’intrusione di decine di droni russi in Polonia, vicino al ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusura Polacca Confine Bielorussia