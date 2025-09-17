La Champions fa risorgere l’Inter di Chivu | la doppietta di Thuram affossa l’Ajax

Dopo una sconfitta tanto dolorosa come quella dello Stadium, niente di meglio che espugnare uno degli stadi più iconici d’Europa e tornare a casa con una vittoria convincente. L’Inter di Cristian Chivu risponde alle tante critiche piovute dopo il derby d’Italia battendo con un perentorio 2-0 l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. I nerazzurri partono subito forte e riescono ad imporre il proprio gioco, chiudendo i conti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con due colpi di testa micidiali di Marcus Thuram. L’undici di Chivu difende bene e con ordine, frustrando costantemente i tentativi degli olandesi di riaprire la partita grazie alla buona prova della difesa e di Yann Sommer, cui il tecnico romeno aveva voluto concedere fiducia nonostante le tante critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

