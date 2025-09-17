La Champions e il processo per stupro la partita doppia di Thomas Partey
AGI - Una partita di Champions e l'udienza di un processo per violenza sessuale in un'unica trasferta a Londra: è l'insolita esperienza vissuta da Thomas Partey, 32enne centrocampista ghanese del Villarreal. La partita contro il Tottenham. Martedì sera Partey si è unito ai compagni per la partita sul campo del Tottenham ed è entrato in campo al 78mo per Pape Gueye sfiorando anche il pareggio con un tiro nel recupero. I tifosi degli Spurs lo hanno fischiato a ogni tocco di palla per i suoi trascorsi con gli arci-rivali dell' Arsenal e alla fine i suoi sottomarini gialli sono usciti sconfitti per 1-0 per la rete di Luiz Junior al quarto minuto. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: champions - processo
A 48 ore dal debutto in Champions League contro il Manchester City, il Napoli deve fare i conti con un dubbio importante in difesa. Sam Beukema è fermato dall’influenza e rischia di saltare la trasferta dell’Etihad. Con Rrahmani indisponibile, Conte dovrà d - facebook.com Vai su Facebook
La Champions e il processo per stupro, la partita doppia di Thomas Partey; Villarreal, Partey tra tribunale e Champions: pronto il suo ritorno a Londra; Tre giocatori di rugby condannati per violenza sessuale di gruppo: pene esemplari fino a 14 anni.
Gerard Depardieu rinviato a giudizio per stupro: rischia fino a 20 anni di carcere - Il tribunale penale dipartimentale di Parigi ha rinviato a giudizio l’ex star francese, che sarà processata per lo stupro e l’aggressione sessuale ... lettera43.it scrive