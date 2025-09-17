La Champions e il processo per stupro la partita doppia di Thomas Partey

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una partita di  Champions  e l'udienza di un  processo  per  violenza sessuale  in un'unica trasferta a Londra: è l'insolita esperienza vissuta da  Thomas Partey, 32enne centrocampista ghanese del  Villarreal. La partita contro il Tottenham. Martedì sera  Partey  si è unito ai compagni per la partita sul campo del  Tottenham  ed è entrato in campo al 78mo per Pape Gueye sfiorando anche il pareggio con un tiro nel recupero. I tifosi degli  Spurs  lo hanno fischiato a ogni tocco di palla per i suoi trascorsi con gli arci-rivali dell' Arsenal  e alla fine i suoi sottomarini gialli sono usciti sconfitti per 1-0 per la rete di Luiz Junior al quarto minuto. 🔗 Leggi su Agi.it

la champions e il processo per stupro la partita doppia di thomas partey

© Agi.it - La Champions e il processo per stupro, la partita doppia di Thomas Partey

In questa notizia si parla di: champions - processo

La Champions e il processo per stupro, la partita doppia di Thomas Partey; Villarreal, Partey tra tribunale e Champions: pronto il suo ritorno a Londra; Tre giocatori di rugby condannati per violenza sessuale di gruppo: pene esemplari fino a 14 anni.

Gerard Depardieu rinviato a giudizio per stupro: rischia fino a 20 anni di carcere - Il tribunale penale dipartimentale di Parigi ha rinviato a giudizio l’ex star francese, che sarà processata per lo stupro e l’aggressione sessuale ... lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Champions Processo Stupro Partita