AGI - Una partita di Champions e l'udienza di un processo per violenza sessuale in un'unica trasferta a Londra: è l'insolita esperienza vissuta da Thomas Partey, 32enne centrocampista ghanese del Villarreal. La partita contro il Tottenham. Martedì sera Partey si è unito ai compagni per la partita sul campo del Tottenham ed è entrato in campo al 78mo per Pape Gueye sfiorando anche il pareggio con un tiro nel recupero. I tifosi degli Spurs lo hanno fischiato a ogni tocco di palla per i suoi trascorsi con gli arci-rivali dell' Arsenal e alla fine i suoi sottomarini gialli sono usciti sconfitti per 1-0 per la rete di Luiz Junior al quarto minuto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Champions e il processo per stupro, la partita doppia di Thomas Partey