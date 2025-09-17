La Cassazione e l’alcoltest | Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista

La Corte di Cassazione dice che su due test alcolemici con esiti differenti per la guida in stato di ebbrezza bisogna considerare il risultato con valori più bassi. Ovvero quelli più favorevoli allautomobilista. La decisione del Palazzaccio arriva in un caso da Reggio Calabria. La Corte d’Appello aveva confermato una sentenza di primo grado condannando un automobilista e disponendo la revoca della patente. Al primo test l’uomo aveva avuto un tasso alcolemico di 1,56. Nella seconda misurazione il livello era 1,32. La prima verifica avrebbe fatto scattare le sanzioni penali massime. La seconda invece avrebbe comportato soltanto il ritiro del permesso di guida. 🔗 Leggi su Open.online

