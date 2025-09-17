La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche nelle unioni civili | ecco cosa cambia
L’assegno di mantenimento non sarà più un istituto riservato agli ex coniugi, ma potrà essere riconosciuto anche dopo lo scioglimento di un’unione civile. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 25495 depositata mercoledì 17 settembre, accogliendo il ricorso di una donna che, al termine di una relazione omoaffettiva formalizzata con unione civile, chiedeva un contributo economico all’ex compagna. La Prima Sezione Civile della corte ha chiarito che, in caso di rottura di un’unione civile, è possibile stabilire un assegno periodico a favore del partner economicamente più debole. I criteri per l’assegno di mantenimento. 🔗 Leggi su Open.online
