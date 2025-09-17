La Casa sulla Roccia consegnati i diplomi per la conclusione del progetto Sapori d’inclusione
"Ma che sapore ha l'inclusione. Che emozione ieri sera a Prata Principato Ultra, nella nostra Comunità Terapeutica, durante la consegna dei diplomi per la conclusione del progetto "Sapori d'inclusione". Ancora una volta quest'ultima parola per noi è un atto concreto, abbinato all'amore che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: casa - roccia
#ParoladiLuce «Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione di quella casa fu grande» (Lc 6,43-49) #impegnodelgiorno Quali sono le fo - facebook.com Vai su Facebook
La Casa sulla Roccia, consegnati i diplomi per la conclusione del progetto Sapori d’Inclusione.