La casa di Britney Spears è un disastro Non pulisce non ha qualcuno che lo faccia ogni giorno e non riesce a comportarsi come un’adulta | lo rivela un parente

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Britney Spears vive in mezzo alla cacca dei suoi cani, la casa è un disastro, non si comporta come un’adulta”. Hanno scosso molto le parole degli amici dell’ex regina del pop. E, a quanto pare, anche i famigliari sono molto preoccupati. Un parente della cantante, che ha voluto restare anonimo, ha rivelato al Daily Mail: “La casa è un disastro. Britney non pulisce, non ha qualcuno che lo faccia ogni giorno e non riesce a comportarsi come un’adulta. Di certo sta attraversando un momento di forte instabilità emotiva, e probabilmente la vedremo lottare per superarlo, come ha già fatto in passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

