La scelta da parte di Estra Pistoia dell’ultimo tassello per completare il mosaico è stata lunga e ponderata. L’accoppiata Martelossi-Della Rosa avevano bisogno di un giocatore che avesse grande fisicità, versatilità e disponibilità di mettersi al servizio della squadra. Alla fine la scelta è caduta su Seneca Knight giocatore su cui Pistoia punta molto. "Cercavamo un giocatore che rispecchiasse le caratteristiche che avevano contraddistinto la costruzione del roster – spiega Alberto Martelossi – perché oggi un americano in serie A2 non deve portare in dote solo punti, ma deve essere un giocatore poliedrico capace di giocare di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La carica di Knight: "Onorato di essere qui". Pistoia resta sul mercato: stretta su Menalo