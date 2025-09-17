La carica di Knight | Onorato di essere qui Pistoia resta sul mercato | stretta su Menalo
La scelta da parte di Estra Pistoia dell’ultimo tassello per completare il mosaico è stata lunga e ponderata. L’accoppiata Martelossi-Della Rosa avevano bisogno di un giocatore che avesse grande fisicità, versatilità e disponibilità di mettersi al servizio della squadra. Alla fine la scelta è caduta su Seneca Knight giocatore su cui Pistoia punta molto. "Cercavamo un giocatore che rispecchiasse le caratteristiche che avevano contraddistinto la costruzione del roster – spiega Alberto Martelossi – perché oggi un americano in serie A2 non deve portare in dote solo punti, ma deve essere un giocatore poliedrico capace di giocare di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: carica - knight
Carica, sfreccia e rotea per attaccare gli avversari in Kirby Air Riders, un frenetico gioco d’azione basato su veicoli pilotati da Kirby e i suoi amici – solo per Nintendo Switch 2. Rider, ai vostri posti! Scegli il tuo rider e il tuo veicolo e preparati a competere! Affron - facebook.com Vai su Facebook
La carica di Knight: Onorato di essere qui. Pistoia resta sul mercato: stretta su Menalo.
Onorato confidò alla moglie: "Ho paura, può essere che una persona voglia ammazzarmi" - Alla moglie, l'eurodeputata Francesca Donato, nelle ultime settimane di vita Angelo Onorato aveva raccontato di essere molto preoccupato: "Ho paura, può essere che una persona voglia ammazzarmi", ... Lo riporta rainews.it