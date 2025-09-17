La bufala del concerto de Il Volo interrotto per omaggiare Charlie Kirk
Circolano diversi post e articoli che raccontavano di un presunto tributo de Il Volo a Charlie Kirk. Secondo la narrazione, il trio italiano avrebbe interrotto un concerto per dedicargli un’emozionante esibizione che avrebbe fatto piangere migliaia di persone. A supporto venivano diffuse immagini e, in alcuni casi, link a un sito in lingua inglese. Tuttavia, nulla di tutto questo è mai avvenuto. Per chi ha fretta. La fonte è un sito amatoriale in inglese, pieno di pubblicità e senza prove concrete.. Non esistono video, foto o post sui social che confermino l’evento.. Il Volo il 10 settembre era ospite da Fiorella Mannoia e non in tournée. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bufala - concerto
