SASSARI – Una terribile tragedia ha colpito oggi, 16 settembre, una famiglia torinese in vacanza in Sardegna: una bambina di otto mesi è morta improvvisamente mentre viaggiava in auto insieme ai genitori lungo la strada statale 131, diretti al porto di Porto Torres, da dove era previsto il rientro in traghetto verso il continente. La piccola, secondo quanto riferito, era affetta da una rara malattia genetica, e durante la permanenza sull’isola le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate progressivamente. I genitori, preoccupati per il peggioramento del quadro clinico, avevano deciso di anticipare il viaggio di ritorno per farla visitare al più presto nel centro medico specializzato di riferimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In questa notizia si parla di: bimba - bene

Il Papa si affaccia a sorpresa. Una bimba: "Ti voglio tanto bene!" | VIDEO

La scuola può funzionare per alcuni bambini. E va bene così. Non giudico chi sceglie questa strada. La mia visione è semplicemente diversa: un mondo in cui i bambini non siano ingranaggi, ma persone libere, curiose e creative. La metto in pratica, questa - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Marcato, il papà: «Era tornato da poco, l'ho perso per sempre. Il bimbo sta bene, ma la sua mamma non si riprenderà in tempo per...; Muore a 32 anni nell’incidente. Le strazianti parole della moglie incinta: “Ma il nostro amore Mattia sta bene”; Scopre il tumore durante la gravidanza e rinuncia alle cure: la bimba sta bene, lei è morta.

“La bimba non sta bene”. Muore a 8 mesi, mentre viaggia con i genitori: il dramma in pochi istanti - SASSARI – Una terribile tragedia ha colpito oggi, 16 settembre, una famiglia torinese in vacanza in Sardegna: una bambina di otto mesi è morta ... Scrive thesocialpost.it

Decidono di rientrare dalle ferie per curare la figlia, bimba di 8 mesi muore durante la vacanza in Sardegna - Una bimba di 8 mesi affetta da una malattia genetica grave e rara è deceduta mentre era in auto con i genitori, di ritorno da una vacanza in Sardegna ... Come scrive fanpage.it