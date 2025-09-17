Kvara in dubbio c' è Musah dal 1' Psg-Atalanta probabili formazioni

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio in Champions League per l'Atalanta di Ivan Juric, reduce dalla vittoria per 4-1 contro il Lecce al Gewiss. Prima trasferta europea per la Dea in casa dei campioni d'Europa. Con Krstovic pronti CDK e Pasalic davanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Kvara in dubbio, c'è Musah dal 1'. Psg-Atalanta, probabili formazioni

