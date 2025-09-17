KPop Demon Hunters riscrive la storia di Netflix diventando il titolo originale più visto sulla piattaforma
Con oltre 314 milioni di visualizzazioni, l'epopea animata diretta da Maggie Kang e Chris Appelhans è diventata il titolo originale più visto nella storia di Netflix, segnando un nuovo traguardo per i contenuti coreani e il potere globale del fandom. Il cinema d'animazione incontra il pop coreano in un'esplosione di colori, ritmi e demoni: ecco come KPop Demon Hunters, nato come scommessa, si è trasformato in un fenomeno planetario. Netflix si ritrova così tra le mani un nuovo colosso culturale, il titolo originale più visto nella sua storia. Un film che ha infranto ogni barriera Debuttato il 20 giugno sulla piattaforma, KPop Demon Hunters porta la firma dei registi Maggie Kang e Chris Appelhans e racconta la sfida tra la girl band Huntrx, formata da intrepide cacciatrici di demoni, e la boy band infernale dei Saja Boys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
