Koopmeiners bocciato dai giornali | Si perde nel traffico il suo è un passo indietro che farà riflettere Altra insufficienza per l’olandese

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners bocciato dalla Gazzetta dello Sport dopo la sfida contro il Borussia Dortmund: «Si perde nel traffico». Altra insufficienza per l’olandese. Teun Koopmeiners  ha vissuto un’altra serata difficile contro il  Borussia Dortmund, mettendo in evidenza una prestazione ben lontana da quelle che ci si aspetta da un giocatore della sua esperienza e qualità. Dopo una partenza di stagione a rilento, l’olandese è tornato a giocare nel suo ruolo naturale, quello di centrocampista centrale, ma la sua prestazione non è riuscita a decollare.  Koopmeiners  si è trovato spesso in difficoltà in mezzo al campo, zona di passaggio cruciale per la  Juve, ma dove è stato incapace di farsi valere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners bocciato dai giornali si perde nel traffico il suo 232 un passo indietro che far224 riflettere altra insufficienza per l8217olandese

© Juventusnews24.com - Koopmeiners bocciato dai giornali: «Si perde nel traffico, il suo è un passo indietro che farà riflettere». Altra insufficienza per l’olandese

In questa notizia si parla di: koopmeiners - bocciato

Koopmeiners bocciato dai giornali: «Come una macchina che non riesce ad accendersi». È il centrocampista olandese il peggiore tra i bianconeri

Koopmeiners bocciato dai giornali: «Come una macchina che non riesce ad accendersi». È il centrocampista olandese il peggiore tra i bianconeri - Koopmeiners bocciato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il voto e la pagella del centrocampista olandese, tra i peggiori in campo Il match contro l’Inter non è stato uno dei più brillan ... Si legge su juventusnews24.com

Koopmeiners, parla l'ex tecnico: "Adattarsi alla Juve richiede tempo ma sarà il suo anno" - L'attuale allenatore del New York City FC, ed ex tecnico di Teun Koopmeiners ai tempi dell'AZ Alkmaar, Pascal Jansen, ha parlato a TuttoJuve. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Bocciato Giornali Perde