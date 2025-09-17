Koopmeiners bocciato dai giornali | Si perde nel traffico il suo è un passo indietro che farà riflettere Altra insufficienza per l’olandese

Koopmeiners bocciato dalla Gazzetta dello Sport dopo la sfida contro il Borussia Dortmund: «Si perde nel traffico». Altra insufficienza per l’olandese. Teun Koopmeiners ha vissuto un’altra serata difficile contro il Borussia Dortmund, mettendo in evidenza una prestazione ben lontana da quelle che ci si aspetta da un giocatore della sua esperienza e qualità. Dopo una partenza di stagione a rilento, l’olandese è tornato a giocare nel suo ruolo naturale, quello di centrocampista centrale, ma la sua prestazione non è riuscita a decollare. Koopmeiners si è trovato spesso in difficoltà in mezzo al campo, zona di passaggio cruciale per la Juve, ma dove è stato incapace di farsi valere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

