Konsel | Il derby? Vado a vederlo solo con la Roma in casa Svilar una sicurezza

Pochi giorni ad un derby estremamente importante per entrambe le squadre della capitale, per rialzarsi dopo il tonfo dell'ultimo weekend. Roma chiamata al riscatto dopo il brutto ko interno contro il Torino, con Gasperini che sta studiando soluzioni per un attacco ancora bloccato (l'ora di Ferguson), mentre Sarri si lecca le ferite dopo la sconfitta col Sassuolo ed una squadra che non ha goduto di nuova linfa dal mercato. Del lunch match di domenica prossima ha parlato Michael Konsel, storico ex portiere giallorosso negli anni '90. Nell'intervista rilasciata a Te la do io Tokyo, l'austriaco ha lanciato una frecciatina ai biancocelesti: "Quando posso seguo ancora la squadra, anche se negli ultimi tempi sono stato spesso in ospedale.

