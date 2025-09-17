Konsel | Il derby? Vado a vederlo solo con la Roma in casa Svilar una sicurezza
Pochi giorni ad un derby estremamente importante per entrambe le squadre della capitale, per rialzarsi dopo il tonfo dell’ultimo weekend. Roma chiamata al riscatto dopo il brutto ko interno contro il Torino, con Gasperini che sta studiando soluzioni per un attacco ancora bloccato (l’ora di Ferguson), mentre Sarri si lecca le ferite dopo la sconfitta col Sassuolo ed una squadra che non ha goduto di nuova linfa dal mercato. Del lunch match di domenica prossima ha parlato Michael Konsel, storico ex portiere giallorosso negli anni ’90. Nell’intervista rilasciata a Te la do io Tokyo, l’austriaco ha lanciato una frecciatina ai biancocelesti: “Quando posso seguo ancora la squadra, anche se negli ultimi tempi sono stato spesso in ospedale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: konsel - derby
Roma, Konsel: “Il derby della Capitale è unico. Svilar uno dei più forti in Italia”
Konsel snobba la Lazio: "Quando il derby è in casa loro non vado allo stadio" #ASRoma - X Vai su X
Michael Konsel, ex portiere della Roma, al Corriere della Sera ha parlato del suo legame con i colori giallorossi e del momento della squadra. ? «La Roma mi è rimasta nel cuore, sono sempre un grande tifoso. La sconfitta col Torino è un passo indietro, m - facebook.com Vai su Facebook
Konsel snobba la Lazio: “Quando il derby è in casa loro non vado allo stadio”; Konsel: Il derby? Vado a vederlo solo con la Roma in casa, Svilar una sicurezza.
Roma, Konsel prima del derby: "La sconfitta contro il Torino.." - La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo due vittorie contro Bologna e PIsa, si presenterà al derby ... Riporta lalaziosiamonoi.it