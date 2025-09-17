Klaassen a Prime | All’Inter un anno incredibile per me sarà una partita speciale Come Ajax abbiamo una missione

Il centrocampista dell’Ajax, Davy Klaassen, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della sfida in Champions League contro l’Inter. In vista della sfida di oggi in Champions League tra Ajax e Inter, valida per la prima giornata della League Phase, il centrocampista olandese Davy Klaassen ha raccontato le sue emozioni in un’intervista rilasciata a Prime Video. La partita ha un sapore speciale per Klaassen, ex giocatore dei nerazzurri, con cui ha vinto Scudetto e Supercoppa durante il suo anno a Milano. Il centrocampista ha definito quell’esperienza “incredibile” e un anno “bellissimo”. Parlando dei suoi ex compagni di squadra, Klaassen ha rivelato di essere rimasto in contatto con Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e, occasionalmente, con Hakan Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Internews24.com

