Kia Sportage la prova de Il Fattoit – Tecnologia e motori per tutti i gusti – FOTO

A quattro anni dal debutto sul mercato, la quinta generazione della Kia Sportage – la prima progettata specificamente per il mercato europeo – riceve il tradizionale aggiornamento di metà carriera, che si distingue per una scelta di motorizzazioni quanto mai ampia: al benzina si accompagnano il Diesel mild hybrid e gli ibridi, sia full che plug-in, con il secondo che è in arrivo tra qualche mese. Inoltre, arriverà anche la bi-fuel a GPL, che è in fase finale di sviluppo con lo storico partner Brc.

© Ilfattoquotidiano.it - Kia Sportage, la prova de Il Fatto.it – Tecnologia e motori per tutti i gusti – FOTO