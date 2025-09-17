Khusanov la scoperta uzbeka di Guardiola | il difensore del City che va come un treno raggiunge i 37 Km h

Domani sera, ore 21, Manchester City e Napoli si affronteranno all’Ethiad Stadium per il debutto stagionale nella Champions League 202526. Tra i tanti campioni in campo, nella squadra inglese ci sarà anche un giocatore meno conosciuto rispetto ai vari Donnarumma, Foden e Haaland. Ci riferiamo a Abdukodir Khusanov da Tashkent, 21enne difensore uzbeko su cui Guardiola fa grande affidamento. Il tecnico spagnolo convinse i citizens a sborsare 40 milioni per strapparlo al Lens lo scorso gennaio. La Nacion gli dedica un approfondimento sull’edizione online. Leggi anche: Per ora Conte-Guardiola è 4-3, solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep (Corsport) Chi è Abdukodir Khusanov, l’uzbeko che ha stregato Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

