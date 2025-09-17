Kelly scrive la storia della Juve | il dato clamoroso che fa capire come questa squadra lotterà sempre Fino alla Fine
Kelly scrive la storia della Juve: il numero e la statistica del difensore che ha segnato la rete decisiva contro il Borussia Dortmund. La rocambolesca rimonta della Juventus contro il Borussia Dortmund non ha solo regalato un pareggio epico, ma ha anche fissato un nuovo, incredibile record nella storia del club in Champions League. La rete del definitivo 4-4, siglata dal difensore Lloyd Kelly, è infatti il gol più tardivo mai segnato da un giocatore della Juventus nella massima competizione europea. Il cronometro, al momento della sua realizzazione, segnava il minuto 95:22, un dato che sottolinea l’incredibile drammaticità e la forza d’animo della squadra, capace di lottare fino all’ultimo secondo di gioco quando la partita sembrava ormai persa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kelly - scrive
Si scrive Jay Kelly ma si pronuncia George Clooney. In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il film diretto da Noah Baumbach si presenta come un’intensa riflessione sul confine sottile tra realtà e finzione, identità e ruolo, vita e cinema. Un racconto i - X Vai su X
Si scrive cinema, si legge magia: dal 25 al 28 settembre 2025 torna il Capalbio Film Festival! Una tre giorni ricca di eventi e grandi ospiti: dalla "madrina" Margherita Buy a Valeria Bruni Tedeschi, passando per i premiati Aurelio De Laurentis e Stefano Bises. T - facebook.com Vai su Facebook
Da oggetto misterioso a goleador: Kelly “batte” i meme e diventa protagonista a sorpresa della…; Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor!; Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Kelly, che pareggio incredibile in pieno recupero!.
Da oggetto misterioso a goleador: Kelly “batte” i meme e diventa protagonista a sorpresa della Juventus - Il difensore ribalta i meme con prestazioni decisive: prima contro l'Inter, poi il 4- Si legge su ilfattoquotidiano.it
Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor! - Partita dai due volti allo Stadium, primo tempo senza reti poi una montagna russa con i bianconeri sempre ad inseguire una partita regalata ai tedeschi fino all'ultimo respiro ... Lo riporta tuttosport.com