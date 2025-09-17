Kelly scrive la storia della Juve | il dato clamoroso che fa capire come questa squadra lotterà sempre Fino alla Fine

Kelly scrive la storia della Juve: il numero e la statistica del difensore che ha segnato la rete decisiva contro il Borussia Dortmund. La rocambolesca rimonta della Juventus contro il Borussia Dortmund non ha solo regalato un pareggio epico, ma ha anche fissato un nuovo, incredibile record nella storia del club in Champions League. La rete del definitivo 4-4, siglata dal difensore Lloyd Kelly, è infatti il gol più tardivo mai segnato da un giocatore della Juventus nella massima competizione europea. Il cronometro, al momento della sua realizzazione, segnava il minuto 95:22, un dato che sottolinea l’incredibile drammaticità e la forza d’animo della squadra, capace di lottare fino all’ultimo secondo di gioco quando la partita sembrava ormai persa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

