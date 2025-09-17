Kelly Juve altra notte da incorniciare per l’inglese | Solo una distrazione con Adeyemi poi agguanta il match con un colpo da vero bomber Il voto

Kelly Juve, altra notte da incorniciare per l’inglese: la pagella secondo la Gazzetta dello Sport relativa alla sua prestazione all’Allianz Stadium. La prestazione di  Lloyd Kelly  contro il  Borussia Dortmund  è stata caratterizzata da alti e bassi, ma l’epilogo finale, con il gol del pareggio al  96?, ha reso la sua performance indimenticabile. Il difensore bianconero è stato chiamato a un compito arduo, quello di fermare uno dei giocatori più veloci e pericolosi del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Il tedesco ha messo in difficoltà  Kelly  con la sua velocità, creando scompiglio più volte in area, ma il difensore della  Juve  ha risposto con determinazione, contenendolo quando possibile e impegnandosi nei duelli fisici con grande energia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

