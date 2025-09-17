Kelly Juve altra notte da incorniciare per l’inglese | Solo una distrazione con Adeyemi poi agguanta il match con un colpo da vero bomber Il voto

Kelly Juve, altra notte da incorniciare per l’inglese: la pagella secondo la Gazzetta dello Sport relativa alla sua prestazione all’Allianz Stadium. La prestazione di Lloyd Kelly contro il Borussia Dortmund è stata caratterizzata da alti e bassi, ma l’epilogo finale, con il gol del pareggio al 96?, ha reso la sua performance indimenticabile. Il difensore bianconero è stato chiamato a un compito arduo, quello di fermare uno dei giocatori più veloci e pericolosi del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Il tedesco ha messo in difficoltà Kelly con la sua velocità, creando scompiglio più volte in area, ma il difensore della Juve ha risposto con determinazione, contenendolo quando possibile e impegnandosi nei duelli fisici con grande energia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

