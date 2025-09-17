Kelly Juve altra notte da incorniciare per l’inglese | Solo una distrazione con Adeyemi poi agguanta il match con un colpo da vero bomber Il voto
Kelly Juve, altra notte da incorniciare per l’inglese: la pagella secondo la Gazzetta dello Sport relativa alla sua prestazione all’Allianz Stadium. La prestazione di Lloyd Kelly contro il Borussia Dortmund è stata caratterizzata da alti e bassi, ma l’epilogo finale, con il gol del pareggio al 96?, ha reso la sua performance indimenticabile. Il difensore bianconero è stato chiamato a un compito arduo, quello di fermare uno dei giocatori più veloci e pericolosi del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Il tedesco ha messo in difficoltà Kelly con la sua velocità, creando scompiglio più volte in area, ma il difensore della Juve ha risposto con determinazione, contenendolo quando possibile e impegnandosi nei duelli fisici con grande energia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kelly - juve
Kelly Juve già ai saluti dopo pochi mesi? C’è uno scenario che sta prendendo piede in questi giorni: le novità
Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli
Kelly Juve, il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui: la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle. Ultime
Juve da impazzire: i bianconeri acciuffano il 4-4 con Kelly all’ultimo secondo contro il Borussia Dortmund al termine di una partita pazza, a segno anche Vlahovic con una doppietta e Yildiz con una perla “alla Del Piero” - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Borussia, le pagelle: Kelly 7, colpo da vero bomber. Di Gregorio 4, c'è un problema - X Vai su X
La Juve non muore mai, 4-4 da urlo contro il Borussia: Vlahovic, Yildiz e Kelly, notte da Champions; Juventus-Borussia Dortmund di Champions League risultato 4-4: succede di tutto, Vlahovic (94') e Kelly (96') agguantano il pari; Juve-Borussia Dortmund, esordio folle in Champions League: doppietta pazzesca di Vlahovic. Rivivi la diretta.
La Juve non muore mai, 4-4 da urlo contro il Borussia: Vlahovic, Yildiz e Kelly, notte da Champions - 4 contro il Borussia Dortmund con un'incredibile rimonta nel recupero ... fanpage.it scrive
Pagelle Juve: Vlahovic spietato, Kelly eroe, solito Koopmeiners, prodigio Yildiz - 4 contro il Dortmund: Openda stecca la prima, Locatelli cambia il match ... Come scrive msn.com