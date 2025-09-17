Kelly il nuovo idolo inaspettato dei tifosi della Juventus al Newcastle fu un flop Bbc
L’ex difensore del Newcastle Lloyd Kelly, ora alla Juventus, si sta trasformando in un idolo per i tifosi bianconeri; in Inghilterra non era così tanto apprezzato. Ieri ha segnato uno dei 4 gol contro il Dortmund in Champions. Kelly è diventato l’eroe della Juventus dopo i gol contro Inter e Borussia Dortmund. La Bbc scrive: Una settimana per Kelly da incorniciare. Ha segnato contro l’Inter sabato nella vittoria 4-3 e contro il Dortmund ieri. Il suo gol contro il Dortmund è stato il primo di un giocatore inglese per il club italiano in Champions League – e il secondo britannico a farlo, dopo il gallese Aaron Ramsey. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: kelly - nuovo
Kelly Doualla sconfinata: buca un muro di vento e vola, tempo da brividi e nuovo record
Kelly Juve, non si esclude la cessione! La svolta dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti: il nuovo scenario sull’inglese
Kelly Doualla, il nuovo talento dell’atletica italiana: a 15 anni corre i 100 metri in 11?. A scuola è una studentessa modello. I docenti: “Esempio per i compagni”
Ufficiale: Kelly Utieyin Ogbelfo è un nuovo giocatore della Canusium Basket! La società è lieta di annunciare di aver formalizzato l’ingaggio di Kelly Utieyin Ogbelfo per la stagione 2025/2026. Nato a Torino, Kelly porta con sé un bagaglio di esperienz - facebook.com Vai su Facebook
Kelly il nuovo idolo inaspettato dei tifosi della Juventus, al Newcastle fu un flop (Bbc).