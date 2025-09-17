Kelly il nuovo idolo inaspettato dei tifosi della Juventus al Newcastle fu un flop Bbc

L’ex difensore del Newcastle Lloyd Kelly, ora alla Juventus, si sta trasformando in un idolo per i tifosi bianconeri; in Inghilterra non era così tanto apprezzato. Ieri ha segnato uno dei 4 gol contro il Dortmund in Champions. Kelly è diventato l’eroe della Juventus dopo i gol contro Inter e Borussia Dortmund. La Bbc scrive: Una settimana per Kelly da incorniciare. Ha segnato contro l’Inter sabato nella vittoria 4-3 e contro il Dortmund ieri. Il suo gol contro il Dortmund è stato il primo di un giocatore inglese per il club italiano in Champions League – e il secondo britannico a farlo, dopo il gallese Aaron Ramsey. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

