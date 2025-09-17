Kelly ancora eroe | dopo l’Inter altro gol pesantissimo per l’inglese Non solo la rete del 4-4 la lente d’ingrandimento sulla sua prova contro il Borussia Dortmund

Kelly, dopo l’Inter un altro gol pesantissimo per l’inglese. L’analisi della prestazione contro il Borussia Dortmund. Croce e delizia, eroe per una notte. La partita di Lloyd Kelly contro il Borussia Dortmund è stata un’autentica altalena di emozioni. Il difensore inglese ha vissuto una serata dai due volti: prima l’errore che ha concesso un rigore ai tedeschi, poi il gol pesantissimo in pieno recupero che ha regalato alla Juve un pareggio insperato. Croce: il rigore e la sofferenza. Per larghi tratti, la serata del difensore classe 1998 non è stata semplice. Ha sofferto la fisicità degli attaccanti del Dortmund, come dimostrano i duelli aerei persi, e soprattutto ha sulla coscienza il fallo che ha portato al calcio di rigore per i tedeschi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

