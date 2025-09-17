Katia Ricciarelli nei guai un famoso conduttore la sbugiarda | Baudo non voleva parlare con lei

Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli stanno facendo molto rumore. In diverse interviste e durante la sua partecipazione a Verissimo, la soprano ha puntato il dito contro Dina Minna, storica collaboratrice di Pippo Baudo, accusandola di averle impedito di mettersi in contatto con l’ex marito durante i suoi ultimi anni di vita. Ricciarelli ha anche insinuato dubbi sull’ eredità ricevuta da Minna e sul presunto isolamento in cui Baudo sarebbe stato lasciato. Ma a smentire queste accuse è intervenuto pubblicamente Giancarlo Magalli, che conosceva bene la situazione e ha riportato un quadro molto diverso da quello descritto dalla cantante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

katia ricciarelli nei guai un famoso conduttore la sbugiarda baudo non voleva parlare con lei

© Donnapop.it - Katia Ricciarelli nei guai, un famoso conduttore la sbugiarda: «Baudo non voleva parlare con lei»

