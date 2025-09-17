Katia Ricciarelli esclusa dalla prima di Domenica In Mara Venier | ‘Dina meritava rispetto’

Una Domenica In rinnovata: la nuova formula. La nuova stagione di Domenica In si prepara a debuttare il 21 settembre su Rai1 con una formula rinnovata e una padrona di casa che, dopo sette anni di interviste, ha deciso di cambiare passo. Mara Venier, storica conduttrice e volto amatissimo dal pubblico, annuncia un’edizione speciale per il 50° anniversario del programma, la sua diciassettesima alla guida. “Volevo fare qualcosa di diverso”, ha dichiarato a Chi. “Gli ospiti vanno ovunque, ormai li ho intervistati tutti. Sentivo il bisogno di proporre un racconto più corale”. Così, al suo fianco ci saranno Teo Mammucari, il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, che avranno ruoli specifici nel nuovo schema di trasmissione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

