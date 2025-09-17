Katia Buchicchio nuova Miss Italia 2025 | scopri chi è il suo fidanzato!

Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia, è innamorata del suo fidanzato Michael Telesca. Scopriamo insieme la loro affascinante storia d'amore e le passioni che animano la vita di Katia. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Katia Buchicchio, nuova Miss Italia 2025: scopri chi è il suo fidanzato!

In questa notizia si parla di: katia - buchicchio

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Miss Italia 2025: chi è Katia Buchicchio, età, origine e il podio

Miss Italia 2025 è lucana: Katia Buchicchio Di Anzi, 18 anni

Ecco a voi Miss Italia 2025, la splendida Katia Buchicchio! Per la prima volta, la vincitrice del concorso viene dalla Basilicata - facebook.com Vai su Facebook

Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: è la prima dalla Basilicata e la prima con l’apparecchio. 18 anni, originaria di Anzi in provincia di Potenza, studia Odontoiatria. L'86esima edizione - X Vai su X

È Katia Buchicchio la nuova Miss Italia. Una maratona tra la Corrida e Non è la Rai. Con spoiler; Miss Italia 2025, il momento della proclamazione di Katia Buchicchio | Video; Chi è Katia Buchicchio, la vincitrice di Miss Italia 2025.

Chi è Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia 2025 con l'apparecchio ai denti - Dedico questa vittoria a mio padre", le prime parole dopo la proclamazione ... Secondo corrieredellosport.it

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, prima vincitrice con l'apparecchio ai denti - Eletta la nuova Miss Italia, si chiama Katia Buchicchio e arriva dalla provincia di Potenza, segni particolari l'apparecchio ai denti ... gazzetta.it scrive