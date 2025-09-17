Katia Buchicchio Miss Italia 2025 | Ho l'apparecchio e sono formosa lontana dai canoni di bellezza tradizionale

Katia Buchicchio è la vincitrice di Miss Italia 2025 , la prima della Basilicata e la prima a sfilare con l' apparecchio ai denti. Spigliata e sicura di sé, a Fanpage racconta di sentirsi lontana dai canoni di perfezione estetica: "Alle finali c'erano concorrenti con fisici da modelle, ma io amo il mio corpo e le sue forme". E sui progetti futuri: "Sogno di lavorare in Tv, ma non lascerò Odontoiatria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

