Katia Buchicchio la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti è il simbolo della lotta ai tabù

Si chiama Katia Buchicchio ed è stata eletta Miss Italia 2025. Per quale motivo la sua vittoria sta facendo parlare? È la prima reginetta di bellezza che con l' apparecchio ai denti ha rotto così il tab ù della perfezione a tutti i costi.

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025: la 18enne lucana incoronata regina della bellezza alla 86ª edizione

Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, vanno i miei più sinceri complimenti e l'abbraccio di tutta la comunità lucana. La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche il simbolo del t

