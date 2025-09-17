Katia Buchicchio la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti è il simbolo della lotta ai tabù

Si chiama Katia Buchicchio ed è stata eletta Miss Italia 2025. Per quale motivo la sua vittoria sta facendo parlare? È la prima reginetta di bellezza che con l'apparecchio ai denti ha rotto così il tabù della perfezione a tutti i costi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

