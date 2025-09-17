Kate Middleton si rimette la collana funebre per la quinta volta

Dolorosa perdita per la Casa Reale britannica: il funerale di Katharine, duchessa di Kent, si è svolto il 16 settembre 2025 presso la Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor. Non poteva mancare Kate Middleton, che si è distinta, come suo solito, per l’aplomb. Tutti hanno potuto notare al suo collo un gioiello tanto elegante quanto riconoscibile: è la quinta volta che lei lo indossa e potrebbe probabilmente essere ormai ricordato come collanafunebre”. Kate Middleton in nero al funerale. Re Carlo e Kate Middleton La cerimonia, di carattere solenne ma raccolto, ha visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

