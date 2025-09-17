Kate Middleton la frase proibita di Donald Trump e l’affronto di Melania
Kate Middleton finge di non sentire e di non vedere e sfodera il suo miglior sorriso e il suo inglese impeccabile con Donald e Melania Trump. Il Presidente americano e la First Lady sono in Inghilterra da poche ore e hanno già infranto il protocollo in svariati modi. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, la frase proibita di Donald Trump. Kate Middleton e William sono “andati a prendere” Melania e Donald Trump al loro arrivo al Walled Garden, a Windsor. La Principessa del Galles era indubbiamente molto elegante con l’abito monocromatico, firmato Emilia Wickstead. Il Tycoon non ha resistito al suo fascino e nel salutarla ha commesso la prima gaffe, con una frase inopportuna che sicuramente rientra tra quelle proibite dal protocollo. 🔗 Leggi su Dilei.it
