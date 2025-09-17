© Vanityfair.it - Kate Middleton con la spilla che l'ha incoronata principessa di Galles ha dato il benvenuto a Donald e Melania Trump

La reale ha sfoggiato un look collaudato per accogliere il presidente degli Stati Uniti e sua moglie, stessa scelta della regina Camilla che ha arricchito l'outfit con un gioiello di origine russa. La First Lady ha indossato un completo Dior e un cappello che le copriva lo sguardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton

