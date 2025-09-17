Kate Middleton con la spilla che l' ha incoronata principessa di Galles ha dato il benvenuto a Donald e Melania Trump

Vanityfair.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La reale ha sfoggiato un look collaudato per accogliere il presidente degli Stati Uniti e sua moglie, stessa scelta della regina Camilla che ha arricchito l'outfit con un gioiello di origine russa. La First Lady ha indossato un completo Dior e un cappello che le copriva lo sguardo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate middleton con la spilla che l ha incoronata principessa di galles ha dato il benvenuto a donald e melania trump

© Vanityfair.it - Kate Middleton con la spilla che l'ha incoronata principessa di Galles ha dato il benvenuto a Donald e Melania Trump

In questa notizia si parla di: kate - middleton

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

Kate Middleton, nuovo matrimonio a Corte: il ruolo speciale di Louis

Kate Middleton, brutte notizie sulla principessa: sono giorni d’ansia

Kate Middleton e Melania Trump, i look della visita di stato: la principessa con la spilla di Lady Diana, la first lady in Dior. Gli...; Kate Middleton a Wimbledon, perché indossava sempre la stessa spilla; Kate Middleton sorprende Wimbledon con un look color crema e una spilla speciale.

kate middleton spilla haKate Middleton con la spilla che l'ha incoronata principessa di Galles ha dato il benvenuto a Donald e Melania Trump - La reale ha sfoggiato un look collaudato per accogliere il presidente degli Stati Uniti e sua moglie, stessa scelta della regina Camilla che ha arricchito l'outfit con un gioiello di origine russa. Secondo vanityfair.it

kate middleton spilla haKate Middleton e Melania Trump, i look della visita di stato: la principessa con la spilla di Lady Diana, la first lady in Dior (con il cappello sugli occhi) - Melania non rinuncia al cappello "scudo" sugli occhi, mentre Kate Middleton punta sulla tendenza burgundy, ancora in auge per questo autunno. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Spilla Ha