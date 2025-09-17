Kate Middleton accoglie Melania e Donald Trump | il significato del look
Kate Middleton e William danno il benvenuto a Melania e Donald Trump in visita di Stato in Gran Bretagna, fino al 18 settembre. La Principessa e il Principe del Galles sono andati in soccorso di Re Carlo e Camilla. E non è la prima volta che partecipano a questo tipo di cerimonie in occasione della venuta di capi di governo stranieri. Kate Middleton, l’incontro con Melania Trump. Non è la prima volta che Donald e Melania Trump arrivano a Londra in veste di Presidente e First Lady degli Stati Uniti, ma è la prima volta che vengono accolti da Carlo e Camilla in quanto Re e Regina e Kate Middleton e William in quanto Principi del Galles. 🔗 Leggi su Dilei.it
Il trench crema di Melania Trump è una sorpresa di primavera; Macron a Londra per rilanciare l'asse Gb-Francia, il baciamano a Kate Middleton. FOTO; Kate Middleton, il ruolo da protagonista alla visita di stato francese.
Kate Middleton e Melania Trump: la royal e la First lady per la prima volta insieme per un impegno pubblico - La principessa di Galles e la Flotus sono apparse insieme di rado, l'ultima volta nel 2019. Riporta vanityfair.it
Kate Middleton e Melania Trump, Principessa e First Lady per la prima volta insieme - In programma il primo incontro ufficiale tra la Principessa Kate Middleton e la First Lady degli Usa Melania Trump ... Lo riporta dilei.it